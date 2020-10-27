Вышел трейлер финала "Леденящих душу приключений Сабрины"

Сериал выйдет 31 декабря на Netflix.

В вторник, 27 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер сериала "Леденящих душу приключений Сабрины". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

Отмечается, что это будут последние серии шоу, так как летом шоуранены объявили о его закрытии. Напомним, что в сюжете рассказывают историю ведьмы Сабрины, которая должна решить добрая она или злая. Главную роль исполнила Кирнан Шипка.

Сериал выйдет 31 декабря на Netflix.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер фильма "Вечный свет" с Шарлоттой Генсбур.

Видео: Netflix