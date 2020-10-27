Вышел трейлер фильма "Вечный свет" с Шарлоттой Генсбур

Премьера фильма прошла еще в прошлом году на Каннском кинофестивале.

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что в сети появился трейлер киноленты "Вечный свет" режиссера Гаспара Ноэ. Ролик опубликован на YouTube-канале weareaonefilms.

В сюжете историю про ведьм. Однако основной посыл киноленты — посвящение кинематографу, моде и современной музыке. В главных ролях Шарлотта Генсбур и Беатрис Далль.

Премьера фильма "Вечный свет" состоялась в 2019 году на Каннском кинофестивале.

Ранее мы сообщали о том, что в российский прокат выпустят "Назад в будущее" в 4К.

Видео:weareaonefilms/YT