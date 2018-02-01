В российский прокат выпустят "Назад в будущее" в 4К

Прокат организуют в честь 35-летнего юбилея фильма.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что в России стартует показ киноленты "Назад в будущее" в 4К. Об этом сообщает компания "Иноекино".

Отмечается, что картину Роберта Земекиса покажут в новом 4К-ремастеринге. Реставрацию изображения и звука подготовила студия Universal. Сеансы традиционно пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

Известно, что показы стартуют 17декабря.

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Видео:трейлеры/YT