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В российский прокат выпустят "Назад в будущее" в 4К

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Прокат организуют в честь 35-летнего юбилея фильма.

Во вторник, 27 октября, стало известно, что в России стартует показ киноленты "Назад в будущее" в 4К. Об этом сообщает компания "Иноекино".

Отмечается, что картину Роберта Земекиса покажут в новом 4К-ремастеринге. Реставрацию изображения и звука подготовила студия Universal. Сеансы традиционно пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

Известно, что показы стартуют 17декабря. 

Ранее мы сообщали о том, что Квентин Тарантино порекомендовал хоррор "Дьявол отсчитал пять" на Хэллоуин.

Видео:трейлеры/YT

Теги: иноекино, назад в будущее
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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