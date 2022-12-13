Вышел трейлер фильма о звезде трилогии "Назад в будущее" Майкле Дж. Фоксе

На официальном YouTube_канале Apple TV опубликован трейлер документальной картины "Все еще: фильм о Майкле Джее Фоксе" ("Still: a Michael J.Fox Movie"). Лента выйдет на стриминговом онлайн-сервисе Apple TV+ 12 мая. Проект создан для зрителей, которые интересуются жизнью актера, известного по роли Марти Макфлая в трилогии "Назад в будущее". Звезда расскажет о кинокарьере и продолжительной борьбой с болезнью Паркинсона, которую у пациента медики диагностировали в 29 лет. Создатели обещают продемонстрировать архивные кадры и фрагменты фильмов, в которых участвовал артист.
Я крутой сукин сын.
Майк Джей Фокс, актер
Режиссером фильма выступил Дэвис Гуггенхайм. Продюсерами - стали Гуггенхайм, Аннетт Марин, Уилл Коэн, Джонатан Кинг, Лорен Пауэлл Джобс, Джонатан Сильберберг, Николь Стотт и Нелли Фортепберри.
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Фото и видео: YouTube / Apple TV
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