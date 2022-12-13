Marvel представила свежий тизер-трейлер "Стражей Галактики 3"

Фильм выйдет в свет 5 мая.

Американская студия Marvel показала свежий тизер-рейлер фильма "Стражи Галактики. Часть 3" (Guardians of the Galaxy Vol. 3). В социальных сетях зрителям представлены новые сцены из экшена по кинокомиксам. В кадр6е можно увидеть основных персонажей, а также ключевого антагониста в лице Высшего Эволюционера. Его роль исполнил нигерийско-британский актер Чуквуди Ивуджи В отдельных отрывках замечена возлюбленная Питера Квилла Гомора. Официальный релиз проекта намерена на 5 мая 2023 года. Режиссером ленты остается Джеймс Ганн, а на экране вновь появятся в актерском сос таве Крис Прэтт, Зои Салдана, Вин Дизель, Дэйв Батиста и другие актёры. Ранее инсейдеры намекнули на трагический финал саги, а режиссер намекал, что вернулся в свое кресло только ради того, чтобы достойно завершить историю о Питере Квилле и его межпланетной команде. В комиксах про "Старежй галактики" Высший Эволюционер стоял за созданием гуманоидного енота Ракеты. Предстоящий фильм должен подробнее раскрыть историю появления полюбившегося зрителям персонажа, а также завершить его сюжетную арку.

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Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment