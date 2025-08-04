Умерла актриса сериалов Marvel Вай Чин Хо

Причиной смерти актрисы стал инсульт.

Актриса Вай Чин Хо, известная ролью мадам Гао в сериалах Marvel, скончалась в 82 года. Об этом сообщило Deadline.

По данным издания, сердце Хо остановилось 10 июля после удара инсульта. Актер Питер Шинкода выразил свои соболезнования семье Вай Чин Хо, отметив, что потерял человека, который много для него значил.

Вай Чин Хо родилась в Гонконге 16 ноября 1943 года. Она дебютировала в кино в 1990 году в фильме "Человек-кадиллак", в котором снимался Робин Уильямс. В 2015 году актрису пригласили на роль мадам Гао в сериале Netflix "Сорвиголова", позже повторив ее в "Железном кулаке" и "Защитниках".

Зрители также знают и другие работы актрисы — фильмы "Счастье", "Ученик колдуна", "Мошенники" и мультфильм Disney "Краснее", а также сериалы "Закон и порядок" и "Только убийства в здании". Кроме того, Хо озвучила бабушку Ву в анимационной ленте Pixar "Я краснею".

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Фото: Magnific