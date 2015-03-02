Вышел трейлер фильма "Человек-паук: Новый день"

Киностудия Sony Pictures представила трейлер фильма "Человек-паук: Новый день". Режиссером картины выступил Дестин Креттон. Фильм является частью шестой фазы Киновселенной Marvel и четвертой частью в серии про одного из супергероев.

События четвертого фильма развернутся спустя четыре года после сюжета "Нет пути домой". Питер Паркер живет в полном одиночестве и борется с преступностью в Нью-Йорке, в котором никто не знает его имени. Вскоре ему предстоит столкнуться с новой угрозой, от которой зависит его жизнь.

В главных ролях сыграли Том Холланд, Зендея, Марк Руффало, Джон Бернтал, Джейкоб Баталон, Майкл Мэндо и другие. Мировая премьера состоится 31 июля.

