Член творческой группы "Митьки" Виктор Тихомиров снимает фильм по своей книге в Репино

В Доме творчества кинематографистов в Репино проходят съемки фильма "Тысяча и одна любовь", основанного на книге Виктора Тихомирова. Писатель, режиссер и художник, член группы "Митьки", встретился с журналистами "Петербургского дневника", отметив, что атмосфера на съемочной площадке напоминает "Тысячу и одну ночь", но с акцентом на истории о любви.

Сюжет картины строится вокруг трех друзей, которые когда-то служили вместе, а теперь отправляются на свадьбу к своему командиру. По пути они вспоминают о своих романтических приключениях, и каждая история раскрывает любовь с новой стороны. Тихомиров рассказал, что фильм будет представлять собой "разговоры мужчин о любви", где один из героев — врач-циник, другой — невостребованный инженер, а третий — художник-философ.

Народная артистка РФ Валентина Теличкина, также участвующая в проекте, поделилась впечатлениями от съемок в легендарном для отечественного кино месте. Она отметила, что судьба привела ее в Дом творчества кинематографистов в Репино, и хотя сейчас здание выглядит непрезентабельно, для нее это место остается знаковым.

Для воссоздания атмосферы позднего СССР съемочной группе пришлось провести серьезную работу: вынести землю из коридоров, очистить потолки и стены. Однако команда не стремилась к современным интерьерам, чтобы сохранить дух времени.

Истории в фильме обещают быть разнообразными и удивительными: от рассказа о космонавте, который вернулся на Землю через 30 лет и не узнал жену, до истории строителя, нашедшего любовь через дыру в полу. Композиционно картина будет напоминать "Тысячу и одну ночь", что подчеркивает многообразие любовных переживаний.

Сам Виктор Тихомиров отметил, что все истории так или иначе основаны на его личном опыте. Он признался, что влюблялся не меньше полутора миллионов раз, по большей части безответно, и извлекал из этих переживаний опыт, который использовал в своем творчестве.

Фото: Мадина Астахова