На Манежной площади в Петербурге начали готовиться к фестивалю "ТранспортФест"

На Манежной площади в Петербурге идет подготовка к VII Международному транспортному фестивалю "ТранспортФест". Мероприятие традиционно приурочено ко Дню города — дню основания Санкт-Петербурга.

Фестиваль объединяет самые яркие события транспортной отрасли. В программе: международный конкурс профессионального мастерства водителей автобусов, выставка инновационного транспорта, парад и выставка раритетных транспортных средств, а также деловая и культурная программы.

В 2025 году "ТранспортФест" был включен в ТОП-25 Единого календаря событий Санкт-Петербурга. Этот список формирует Комитет по развитию туризма, в него входят самые яркие и привлекательные мероприятия для горожан и гостей города.

Организаторы сообщили, что в 2026 году они постараются сделать событие еще более масштабным, чтобы вновь порадовать зрителей и сделать достойный подарок Санкт-Петербургу на его День рождения.

