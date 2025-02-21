В Санкт-Петербурге 23 мая состоится юбилейный фестиваль современной музыки и искусства СКИФ XXV. Площадкой события станет Центр современного искусства имени Сергея Курёхина, который открылся после реконструкции осенью 2025 года. Программа развернётся сразу на трёх сценах и объединит музыку, перформанс и мультимедийные проекты.

Фестиваль СКИФ проводится с конца 1990-х годов и посвящён Сергею Курёхину — одному из самых ярких представителей ленинградского авангарда. Его идеи и эксперименты, в том числе проект "Поп-механика", легли в основу концепции фестиваля, где традиционно сочетаются разные жанры и художественные формы.

Откроет программу одно из самых известных произведений Курёхина — "Воробьиная оратория", которую исполнят солисты оперы и симфонический оркестр. Это необычное сочинение, построенное на вымышленном "языке", объединяет академическую музыку и элементы перформанса.

В числе специальных гостей — Сергей Летов, саксофонист и участник "Поп-механики", считающийся одной из ключевых фигур отечественного музыкального андеграунда. Также на фестивале выступят Владимир Мартынов и Татьяна Гринденко с проектом INDEX III. Они представят электроакустическую программу "31-я гексаграмма", в которой сочетаются минимализм, эмбиент, дарк-джаз и современные академические практики.

Отдельное внимание привлечёт проект "Светолит" музыканта Филипп Горбачёв. В нём используются нестандартные перкуссионные инструменты и металлические конструкции, создающие сложную звуковую среду на стыке индустриальной и электронной музыки.

В международной части программы заявлен китайский артист Хауи Ли. Его аудиовизуальное выступление строится на взаимодействии движения и звука: с помощью технологий захвата жестов и цифровых алгоритмов он превращает сценическое действие в динамичную композицию, которая создаётся в реальном времени.

