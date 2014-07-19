Центр Курёхина будет пятиэтажным. Смольный ищет подрядчика для реконструкции

Прошлая попытка реконструкции оказалась неудачной из-за неравномерной осадки фундамента здания. Понадобился новый проект.

Смольный ищет подрядчика для реконструкции Центра современного искусства имени Сергея Курехина на Среднем проспекте В.О. Соответствующая госзакупка была размещена 10-го ноября.

В здании будет 5 этажей. На первом нужно будет разместить холл, зону кафетерия, демонстрационный, зрительный и хореографический залы, билетные кассы, технические и служебные помещения. На втором этаже будут комнаты отдыха, гримерные, переговорные, аппаратные, помещения для уборочного инвентаря. На третьем — фоей, балкон зрительного зала, холл, телевизионную студию, диммерную и кабинеты. Четвертый этаж будет предназначаться для диммерной и санузлов, а на пятом будет кафе.

Стоимость работ оценили в 3,8 млрд рублей. Реконструкцию нужно будет завершить до конца 2024 года. Всего на реставрацию объектов культуры в Петербурге в 2022 году потратят 22 млрд рублей.

Центр современного искусства им. Сергея Курёхина открылся в Петербурге в 2004 году. На время реконструкции Центр находится на Лиговском проспекте, 73. Там проводятся выставки и различные фестивали.

Фото: citywalls.ru