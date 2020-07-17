В Приморском районе реконструируют коллектор на Беговой улице

Власти Петербурга утвердили проекты обновления канализационных коллекторов в Красногвардейском, Кировском и Приморском районах. Работы должны повысить надежность системы водоотведения.

В Санкт-Петербурге продолжится модернизация инженерной инфраструктуры. На заседании городского правительства губернатор Александр Беглов поддержал проекты реконструкции канализационных коллекторов, расположенных в Красногвардейском, Кировском и Приморском районах.

Глава города отметил, что обновление коммунальных сетей ведется уже несколько лет. В настоящее время продолжается строительство дублера Главного канализационного коллектора, а также начинается реализация еще нескольких значимых проектов.

В Красногвардейском районе специалисты реконструируют участок коллектора протяженностью 500 м рядом с рекой Яблоновкой. В Кировском районе обновление затронет 2 участка общей длиной более 2 км. Эти инженерные сети эксплуатируются с 1973 года и требуют замены. При этом ограничения движения транспорта по Кронштадтской улице вводить не планируется.

Кроме того, в Приморском районе приведут в порядок 350-метровый участок коллектора на Беговой улице. Ожидается, что после завершения реконструкции система водоотведения на этой территории станет более надежной.

Ранее мы сообщили о том, что на севере Петербурга построят коллектор почти за 23 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Смольного