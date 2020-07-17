В Приморском районе реконструируют коллектор на Беговой улице

В Санкт-Петербурге продолжится модернизация инженерной инфраструктуры. На заседании городского правительства губернатор Александр Беглов поддержал проекты реконструкции канализационных коллекторов, расположенных в Красногвардейском, Кировском и Приморском районах.
Глава города отметил, что обновление коммунальных сетей ведется уже несколько лет. В настоящее время продолжается строительство дублера Главного канализационного коллектора, а также начинается реализация еще нескольких значимых проектов.
В Красногвардейском районе специалисты реконструируют участок коллектора протяженностью 500 м рядом с рекой Яблоновкой. В Кировском районе обновление затронет 2 участка общей длиной более 2 км. Эти инженерные сети эксплуатируются с 1973 года и требуют замены. При этом ограничения движения транспорта по Кронштадтской улице вводить не планируется.
Кроме того, в Приморском районе приведут в порядок 350-метровый участок коллектора на Беговой улице. Ожидается, что после завершения реконструкции система водоотведения на этой территории станет более надежной.
Ранее мы сообщили о том, что на севере Петербурга построят коллектор почти за 23 млрд рублей.
Фото: пресс-служба Смольного
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