На Светлановской площади построили канализационный коллектор

Новый объект представляет собой сложное инженерное сооружение протяженностью несколько километров.

На пересечении проспектов Энгельса и Испытателей завершилось строительство нового участка канализационного коллектора. Работы, начавшиеся в апреле 2024 года, велись два года в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", который направлен на модернизацию коммунальных систем по всей стране. Об этом сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

Адрес на Светлановской площади давно считался одним из самых проблемных. В 2019 году "Водоканал" выявил здесь одно из 17 наиболее уязвимых мест для скопления воды во время сильных дождей. Модернизация системы водоотведения проходила по поручению губернатора Александра Беглова.

Новый объект представляет собой сложное инженерное сооружение протяженностью несколько километров. Он начинается в Удельном парке, пересекает проспект Испытателей и Светлановскую площадь, а затем уходит вдоль проспектов Энгельса и Большого Сампсониевского.

Реализация проекта по строительству дублёра Главного канализационного коллектора окажет положительный экологический эффект и поможет в решении проблемы возникновения скоплений воды на улицах города в период выпадения сверхрасчётных осадков, отметил вице-губернатор Сергей Кропачев.

Этот коллектор стал уже 11-м реализованным проектом из перечня проблемных адресов 2019 года. На десяти ранее модернизированных участках результат уже достигнут: после завершения работ жалобы на подтопления не поступали.

Депутат Законодательного собрания Алексей Зинчук напомнил, что проблема актуальна для многих районов, включая его Калининский (на пересечении с проспектом Просвещения), где работы были успешно завершены еще в 2022 году.

Программа модернизации продолжается. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся еще по четырем адресам со сроком завершения в 2026–2028 годах, а по трем другим локациям проводятся проектно-изыскательские работы.

Ранее стало известно, какие адреса чаще всего нарушают правила пользования канализацией в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга