"ТЭК СПб" повысит мобильность ремонтных бригад: автопарк пополнился 15 новыми "Газелями"

Вся техника уже направлена в производственные подразделения предприятия.

ГУП "ТЭК СПб" продолжает плановое обновление своего автопарка. В распоряжение теплоэнергетиков поступили 15 новых грузопассажирских автомобилей "Газель" 2026 года выпуска, две из которых оснащены полным приводом. Как отмечают в компании, новая техника позволит оперативнее доставлять аварийно-ремонтные бригады к местам производства работ.

Каждая поступившая машина рассчитана на перевозку шести специалистов. Салон дополнен отдельным грузовым отсеком для размещения инструментов, дорожных ограждений, шанцевых принадлежностей, средств малой механизации и другого оборудования, необходимого для проведения ремонта.

Вся техника уже направлена в производственные подразделения предприятия. Она будет задействована при выполнении плановых и аварийно-восстановительных работ в различных районах Санкт-Петербурга. На сегодняшний день филиал "Производственное объединение машин и механизмов" (ПОСММ) эксплуатирует около 500 единиц спецтранспорта. При этом более 60% техники ежедневно выходит на линии для нужд производственных подразделений "ТЭКа".

Ранее мы сообщили о том, что на Пискаревской котельной к 2027 году заменят котлы для улучшения теплоснабжения 120 тыс. жителей.

Фото: Пресс-служба АО "ТЭК СПб"