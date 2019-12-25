На Пискаревской котельной к 2027 году заменят котлы для улучшения теплоснабжения 120 тыс. жителей

Пока специалисты будут устанавливать новые котлоагрегаты, теплоснабжение и горячую воду продолжит обеспечивать действующее оборудование энергоисточника.

К концу 2027 года на Пискаревской котельной, расположенной на Шафировском проспекте, будут установлены новые котлы. Согласно сообщению пресс-службы АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в мессенджере "МАКС", замена устаревшего оборудования позволит повысить надежность и эффективность теплоснабжения для 120 тысяч человек.

Модернизация затронет не только основные агрегаты. Специалисты также обновят экономайзеры, тягодутьевые машины, горелочные устройства и газовое оборудование. Кроме того, будет проведена модернизация систем подачи резервного топлива и автоматизации процессов.

Все работы по техническому перевооружению пройдут без прекращения подачи ресурсов жителям. Пока специалисты будут устанавливать новые котлоагрегаты, теплоснабжение и горячую воду продолжит обеспечивать действующее оборудование энергоисточника.

Ранее мы сообщили о том, что гидравлические испытания 23 июля пройдут в двух районах Петербурга и Ленобласти.

Фото: Пресс-служба АО "ТЭК СПб"