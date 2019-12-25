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Гидравлические испытания 23 июля пройдут в двух районах Петербурга и Ленобласти
Сегодня, 9:01
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Гидравлические испытания 23 июля пройдут в двух районах Петербурга и Ленобласти

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Речь идет о Красносельском и Всеволожском районах.

Испытания трубопроводов 23 июля проведут в двух районах Петербурга и Ленинградской области. Речь идет о Красносельском и Всеволожском, сообщили в АО "ТЭК СПб" в четверг. 

В городе проверят тепловые сети в границах улицы Добровольцев, проспектов Народного Ополчения и Ветеранов, улицы Чекистов и Авангардной улицы. В области испытаниям подвергнутся трубы в деревне Заневка на территории, ограниченной Яблоновским переулком и Ладожской улицей. 

Напомним, такие испытания нужны для проверки трубопроводов на прочность. Дефекты выявляются сразу и через два дня после. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 22 июля продолжатся проверки трубопроводов. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: гидравлические испытания, тэк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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