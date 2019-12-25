Гидравлические испытания 23 июля пройдут в двух районах Петербурга и Ленобласти

Речь идет о Красносельском и Всеволожском районах.

Испытания трубопроводов 23 июля проведут в двух районах Петербурга и Ленинградской области. Речь идет о Красносельском и Всеволожском, сообщили в АО "ТЭК СПб" в четверг.

В городе проверят тепловые сети в границах улицы Добровольцев, проспектов Народного Ополчения и Ветеранов, улицы Чекистов и Авангардной улицы. В области испытаниям подвергнутся трубы в деревне Заневка на территории, ограниченной Яблоновским переулком и Ладожской улицей.

Напомним, такие испытания нужны для проверки трубопроводов на прочность. Дефекты выявляются сразу и через два дня после.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 22 июля продолжатся проверки трубопроводов.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга