В Петербурге 22 июля продолжатся проверки трубопроводов

Теплосети проверят в Выборгском, Калининском, Московском и Красногвардейском районах.

В Петербурге в среду продолжаются проверки труб повышенным давлением, сообщили в пресс-службе АО "ТЭК СПб".

В Выборгском районе протестируют тепловые сети в границах Большого Сампсониевского и Финляндского проспектов, Пироговской набережной, Сахарного переулка и Оренбургской улицы, в Калининском и Выборгском районе в зону работ войдут теплосети, проходящие по Арсенальной и Минеральной улицам, улице Комиссара Смирнова, Бобруйской улице, улице Ватутина, Выборгской улице, Кондратьевскому, Лесному, Большому Сампсониевскому проспектам, Арсенальной набережной и площади Ленина.

В Московском районе испытания трубопроводов состоятся на территории, ограниченной Смоленской улицей, Московским проспектом и Киевской улицей, а также на территории, которая ограничена Смоленской улицей, Московским проспектом, Киевской улицей, и восточнее Заозерной улицы. В Красногвардейском районе проверят теплопроводы на улице Стахановцев, в Перевозном переулке, на Новочеркасском и Заневском проспектах, улице Осипенко, проспекте Энтузиастов, Индустриальном проспекте и проспекте Косыгина.

Ранее мы рассказывали о том, что во вторник провели пять испытаний.

Фото: комитет по энергетике Петербурга