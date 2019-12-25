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Во вторник в Петербурге проведут пять гидравлических испытаний
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Во вторник в Петербурге проведут пять гидравлических испытаний

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Проверки состоятся в Выборгском, Красногвардейском и Калининском районах.

В Петербурге 21 июля проведут пять гидравлических испытаний. Об этом сообщили в АО "ТЭК СПб". 

В Выборгском районе проверят на прочность тепловые сети в границах Большого Сампсониевского и Лесного проспектов, Литовской улицы и улицы Александра Матросова. В Красногвардейском районе испытания пройдут на территории, которая ограничена Среднеохтинским и Большеохтинским проспектами, Конторской улицей, в границах улицы Панфилова, Среднеохтинского проспекта, улицы Тарасова и Большеохтинского проспекта, а также на территории, ограниченной улицей Панфилова, Среднеохтинским проспектом, южнее улицы Малыгина, восточнее Большеохтинского проспекта. 

В Калининском и Красногвардейском районах в зону работ войдут трубопроводы, проходящие по улице Жукова, Лабораторной и Бестужевской улицам, Кондратьевскому проспекту, проспекту Мечникова, Пискаревскому и Полюстровскому проспектам, проспекту Энергетиков, Среднеохтинскому проспекту и шоссе Революции. 

Ранее мы рассказывали о том, что накануне испытания провели в Колпинском и Невском районах. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: гидравлические испытания, тэк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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