Во вторник в Петербурге проведут пять гидравлических испытаний

Проверки состоятся в Выборгском, Красногвардейском и Калининском районах.

В Петербурге 21 июля проведут пять гидравлических испытаний. Об этом сообщили в АО "ТЭК СПб".

В Выборгском районе проверят на прочность тепловые сети в границах Большого Сампсониевского и Лесного проспектов, Литовской улицы и улицы Александра Матросова. В Красногвардейском районе испытания пройдут на территории, которая ограничена Среднеохтинским и Большеохтинским проспектами, Конторской улицей, в границах улицы Панфилова, Среднеохтинского проспекта, улицы Тарасова и Большеохтинского проспекта, а также на территории, ограниченной улицей Панфилова, Среднеохтинским проспектом, южнее улицы Малыгина, восточнее Большеохтинского проспекта.

В Калининском и Красногвардейском районах в зону работ войдут трубопроводы, проходящие по улице Жукова, Лабораторной и Бестужевской улицам, Кондратьевскому проспекту, проспекту Мечникова, Пискаревскому и Полюстровскому проспектам, проспекту Энергетиков, Среднеохтинскому проспекту и шоссе Революции.

Ранее мы рассказывали о том, что накануне испытания провели в Колпинском и Невском районах.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга