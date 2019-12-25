Гидравлические испытания 10 августа пройдут в двух районах Петербурга

Речь идет о Выборгском и Фрунзенском районах.

В понедельник, 10 августа, в Петербурге продолжатся гидравлические испытания тепловых сетей. Об этом рассказали в АО "ТЭК СПб".

В Выборгском районе в зону испытаний войдут трубопроводы к зданиям на Выборгской набережной, 25Д, 27/6А, и на улице Фокина, 3к1А. Во Фрунзенском районе протестируют теплопроводы к домам 7, 9, 11/28 на Мгинской улице и к домам 13А, 14 на Дубровской улице.

Испытания необходимы для проверки теплосетей на прочность, дефекты выявляются сразу и через два дня после. Вы можете уточнить график отключения горячего водоснабжения по своим адресам на официальных сайтах обслуживающих компаний "ТЭК" и "Теплосеть".

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Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга