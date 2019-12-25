Гидравлические испытания 20 июля проведут в Колпинском и Невском районах

Напомним, такие испытания нужны для проверки труб на прочность.

В двух районах Петербурга 20 июля пройдут гидравлические испытания. Как сообщили в АО "ТЭК СПб", мероприятия затронут Колпинский и Невский районы.

В Колпинском районе проверят на прочность тепловые сети в границах улицы Александра Товпеко, Пикалевской, Волховстроевской и Череповецкой улиц. А в Невском районе испытаниям подвергнутся распределительные сети от котельной к зданиям по следующим адресам: проспект Обуховской Обороны, 33-39, Смоляная улица, 1, Хрустальная улица, 12, Глазурная улица, 32, а также распределительные теплосети в границах проспекта Обуховской Обороны, Новобезимянного и Общественного переулков, Перевозной набережной.

Напомним, гидравлические испытания нужны для проверки труб на прочность.

Ранее мы рассказывали о том, что испытания прошли в Выборгском и Красногвардейском районах.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга