Гидравлические испытания 16 июля пройдут в Выборгском и Красногвардейском районах

Дефекты выявляются в день испытаний и через два дня после.

В Петербурге 16 июля продолжаются гидравлические испытания. Их проведут в Выборгском и Красногвардейском районах.

В Выборгском проверки состоятся в границах Большого Сампсониевского проспекта, Белоостровской и Студенческой улиц, 1-го Муринского проспекта, а также в границах Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспектов, железнодорожных путей, к дому 62А на Большом Сампсониевском проспекте.

В Красногвардейском районе протестируют теплопроводы к зданиям северо-восточнее пересечения Пискаревского проспекта и Ручьевской дороги.

Гидравлические испытания нужны для проверки труб на прочность. Дефекты выявляются в день испытаний и через два дня после.

Ранее мы рассказывали о том, что с 13 по 17 июля в Петербурге проведут 53 испытания теплосетей.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга