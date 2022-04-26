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Гидравлические испытания 16 июля пройдут в Выборгском и Красногвардейском районах
Сегодня, 8:58
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Гидравлические испытания 16 июля пройдут в Выборгском и Красногвардейском районах

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Дефекты выявляются в день испытаний и через два дня после. 

В Петербурге 16 июля продолжаются гидравлические испытания. Их проведут в Выборгском и Красногвардейском районах. 

В Выборгском проверки состоятся в границах Большого Сампсониевского проспекта, Белоостровской и Студенческой улиц, 1-го Муринского проспекта, а также в границах Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспектов, железнодорожных путей, к дому 62А на Большом Сампсониевском проспекте. 

В Красногвардейском районе протестируют теплопроводы к зданиям северо-восточнее пересечения Пискаревского проспекта и Ручьевской дороги. 

Гидравлические испытания нужны для проверки труб на прочность. Дефекты выявляются в день испытаний и через два дня после. 

Ранее мы рассказывали о том, что с 13 по 17 июля в Петербурге проведут 53 испытания теплосетей. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: гидравлические испытания, тэк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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