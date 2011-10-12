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С 13 по 17 июля в Петербурге проведут 53 испытания теплосетей
Сегодня, 11:44
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С 13 по 17 июля в Петербурге проведут 53 испытания теплосетей

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Такие испытания – часть масштабной подготовки к отопительному сезону.

В 13 районах Петербурга и Ленобласти с 13 по 17 июля проведут 53 гидравлических испытания. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике. 

АО "ТЭК СПб" планирует 23 испытания сетей на территории Выборгского, Колпинского, Красногвардейского, Красносельского, Московского, Приморского и Пушкинского районов, АО "Теплосеть Петербурга" – три испытания в Центральном, Выборгском, Калининском и Всеволожском районах. От ООО "Петербургтеплоэнерго" пройдет 20 испытаний в Петроградском, Центральном и Курортном районах, от ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" – семь испытаний в Невском и Петроградском районах. 

Такие испытания – часть масштабной подготовки к отопительному сезону, их цель – обнаружить проблемные участки и избежать аварийных ситуаций зимой. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Конной улице прорвало трубу с холодной водой. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: гидравлические испытания, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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