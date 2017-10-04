На Конной улице прорвало трубу с холодной водой

В настоящее время ведутся работы по локализации, информации о пострадавших нет.

В Центральном районе Петербурга произошло вытекание холодной воды на проезжую часть. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на пресс-службу "Водоканала".

Днем 9 июля прорвало трубу возле дома 1/2 по Конной улице. Специалисты оперативно прибыли на адрес и выявили, что причиной стало технологическое нарушение на сети холодного водоснабжения. В настоящее время ведутся работы по локализации, информации о пострадавших нет.

Ранее мы рассказывали о том, что в конце июня около "Удельной" из-под земли забил фонтан, где проводились испытания теплосетей. Тогда тоже никто не пострадал. Жителям близлежащих домов ограничивали подачу горячего водоснабжения.

Фото: Piter.TV