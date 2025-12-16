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Возле "Удельной" из-под земли забил фонтан

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Сведений о пострадавших нет.

Около станции петербургского метрополитена "Удельная" в Выборгском районе произошел прорыв трубы. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях днем 18 июня. 

Фонтан забил на Скобелевском проспекте, 16. По информации АО "ТЭК СПб", здесь проводятся испытания теплосетей на плотность и прочность. Температуры воды составляет до 40 градусов. Жителям близлежащих домов ограничили подачу горячего водоснабжения. В настоящее время вытекание локализуют. Сведений о пострадавших нет. 

Ранее, еще в мае, трубу с горячей водой прорвало на пересечении проспектов Тореза и Энгельса. Сбой также дали старые сети во время испытаний. По регламенту, на устранение аварии отводится 20 часов с момента отключения участка. 

Видео: Telegram / Mash на Мойке 

Теги: происшествия, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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