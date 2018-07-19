Мигрант похитил у ребенка велосипед в поселке Усть-Луга

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители задержали мигранта, который отобрал велосипед у ребенка в поселке Усть-Луга. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 16 августа.

В полицию Кингисеппского района поступило заявление о том, что неизвестный, применив физическую силу, похитил транспортное средство у девятилетнего мальчика. В тот же день в квартале Судоверфь по подозрению в совершении преступления поймали 32-летнего выходца из Средней Азии, работающего мастером строительных и монтажных работ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что особо опасного рецидивиста будут судить за кражу духов на Новочеркасском проспекте.

Фото: Piter.TV