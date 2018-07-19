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Мигрант похитил у ребенка велосипед в поселке Усть-Луга
Сегодня, 11:08
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Мигрант похитил у ребенка велосипед в поселке Усть-Луга

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители задержали мигранта, который отобрал велосипед у ребенка в поселке Усть-Луга. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 16 августа. 

В полицию Кингисеппского района поступило заявление о том, что неизвестный, применив физическую силу, похитил транспортное средство у девятилетнего мальчика. В тот же день в квартале Судоверфь по подозрению в совершении преступления поймали 32-летнего выходца из Средней Азии, работающего мастером строительных и монтажных работ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что особо опасного рецидивиста будут судить за кражу духов на Новочеркасском проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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