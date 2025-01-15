В Петербурге на пересечении Тореза и Энгельса прорвало трубу с горячей водой

В Петербурге на пересечении проспектов Тореза и Энгельса прорвало трубу с горячей водой. Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры, на которых этот участок заволокло густым паром.

В пресс-службе Топливно-энергетического комплекса сообщили, что на месте проводилась реконструкция: специалисты выполняли плановые работы по промывке и гидравлическим испытаниям подающего и обратного трубопровода диаметром 500 миллиметров. В рамках этих испытаний новых сетей произошло вытекание теплоносителя — дали сбой старые коммуникации.

К месту происшествия выехали две оперативные бригады. Специалисты пообещали завершить работы в максимально сжатые сроки. По регламенту, на устранение аварии отводится 20 часов с момента отключения участка.

