Ежа "подстригли" триммером: в центр помощи животным в Ленобласти поступил раненый зверек

Раненый садовым оборудованием еж поступил в центр помощи диким животным "Велес" в Ленобласти. Зверек попал под лезвие во время работ на участке. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на волонтера центра.

Несмотря на то, что во время инцидента повредились иголки, серьезных травм животное не получило. По словам волонтеров, покров должны отрасти в полном объеме, но на это понадобится время. Пока что он не может покинуть стены центра, впереди долгое восстановление вплоть до года.

Сейчас трава активно растет, и вероятность травм для ежей, зайчат, птиц, гнездящихся на земле, достаточно высокая. Ирина Гордеева, постоянный волонтер "Велеса"

После реабилитации животное отпустят обратно в дикую природу. Отмечается, что с такими масштабными увечиями покрова ежей сотрудники ранее не сталкивались. Чаще всего иголки зверьков повреждают собаки или вороны.

Фото: 360.ru