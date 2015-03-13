Ежи активизировались в Ленобласти

Некоторые ежи обитают в непосредственной близости с жилыми домами.

В Ленобласти активизировались ежи, рассказали 20 июня в Росприроднадзоре по СЗФО.

Очевидцы направили в ведомство видео, на котором животное забрело на частную территорию. Некоторые ежи обитают в непосредственной близости с жилыми домами. В начале лета у них появляется потомство, матери кормят малышей полтора месяца. Потом подростки разбредаются в поисках отдельного места для обитания.

Как правило, ведут ночной образ жизни. Но нередко их можно встретить и днем. При встрече запрещается близко подходить, брать на руки, кормить. Ежи сами могут раздобыть пропитание. Нередко могут быть переносчиками различных инфекций. Можно со стороны наблюдать за животными, но не трогать. Помощь может потребоваться, если животное ранено. Пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

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