В Ленобласти рассказали, как избежать ДТП с лосем

Самки с появлением нового потомства отгоняют от себя лосят-подростков.

В ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи" рассказали, как избежать столкновения с лосем. Летом начинается сезонное перемещение животных, самки с появлением нового потомства отгоняют от себя лосят-подростков. Так, сохатые выходят на трассы как утром, так и днем.

Столкновение с лосем смертельно опасно: вес взрослой особи достигает 500-700 килограммов, последствия аварии часто бывают трагичными. Например, в ночь с 3 на 4 июня на Дороге Жизни мужчина ехал в гости к родственникам, ему оставалось пару минут до прибытия. Вдруг на 21-м километре он увидел лося. Водитель подумал, что зверь "проскочит", однако животное оказалось непредсказуемым. Управлявший авто отделался ранами.

Как же уменьшить риск столкновения? В лесистых участках снижайте скорость, внимательно смотрите на обочины, используйте дальний свет, если нет встречных автомобилей.

Не пытайтесь объехать животное резко – лоси пугаются и могут молниеносно изменить направление. Плавно тормозите. Обращайте внимание на знаки "Дикие животные". Пресс-служба ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи"

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