Двухмесячный медвежонок-сирота ищет дом после гибели матери в Карелии

Малыша подкинули в коробке к воротам с трогательной запиской.

В Российский карантинный центр диких животных "Велес" подкинули двухмесячного медвежонка. Косолапого оставили в коробке прямо у ворот вместе с запиской: "Север Карелии, мать погибла, хотелось бы, чтобы он попал в природу, порекомендовали вас". Об этом сообщили сотрудники центра в своих соцсетях.

Маленькому сироте сейчас приходится непросто: иммунитет у медвежат формируется с молоком матери, поэтому сотрудники "Велеса" опасаются за его здоровье. Они прикармливают малыша специальной смесью и надеются, что это поможет ему окрепнуть.

Фото: Telegram / Центр диких животных "Велес"

Судя по видео, опубликованному центром, медвежонок угощением доволен — он активно уплетает смесь, не обращая внимания на камеру.

Вот такой подарочек в коробке нам оставили под дверью. Малышу около двух месяцев. Центр диких животных "Велес"

Теперь сотрудникам предстоит выходить косолапого и готовить его к возвращению в дикую природу, как того просили в записке.

Видео: Telegram / Центр диких животных "Велес"