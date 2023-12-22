  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В "Велесе" спасают львят Ра и Исиду, от которых отказалась мама
Сегодня, 13:13
47
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В "Велесе" спасают львят Ра и Исиду, от которых отказалась мама

0 0

Для львят центру вновь нужны в большом количестве заменители кошачьего или собачьего молока.

В "Велесе" спасают львят Ра и Исиду, от которых отказалась мама. В центре помощи диким животным просят петербуржцев о помощи.

Это дети той самой львицы, которая родила Геракла, Гермеса и Геркулеса. Льву сделали вазактомию, но львица успела забеременеть снова... Кормить своих малышей снова отказалась, вновь обратились к нам за помощью.

центр "Велес"

Малыши очень слабые и не понятно, смогут ли они выжить. Для львят центру вновь нужны в большом количестве заменители кошачьего или собачьего молока.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: ВКонтакте/ РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным

Теги: велес, львята
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии