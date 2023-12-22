Для львят центру вновь нужны в большом количестве заменители кошачьего или собачьего молока.

В "Велесе" спасают львят Ра и Исиду, от которых отказалась мама. В центре помощи диким животным просят петербуржцев о помощи.

Это дети той самой львицы, которая родила Геракла, Гермеса и Геркулеса. Льву сделали вазактомию, но львица успела забеременеть снова... Кормить своих малышей снова отказалась, вновь обратились к нам за помощью. центр "Велес"

Малыши очень слабые и не понятно, смогут ли они выжить. Для львят центру вновь нужны в большом количестве заменители кошачьего или собачьего молока.

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Фото: ВКонтакте/ РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным