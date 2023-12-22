"Парк северных животных" откроют под Петербургом

Центр "Велес" функционирует уже 14 лет и расположен в поселке Рапполово.

Центр реабилитации диких животных "Велес" сообщил "Петербургскому дневнику" о получении территории бывшей воинской части в поселке "Первомайское-1" Рощинского сельского поселения. Здесь планируется создать новый центр под названием "Парк северных животных", где животные будут жить в просторных вольерах, напоминающих деревни.

Также новый центр сможет оказывать услуги населению и тем самым обеспечивать себя. На территории бывшей воинской части находится около двадцати одно- и двухэтажных кирпичных зданий. Территория окружена лесом, что способствует лучшей реабилитации животных. Первыми объектами, которые будут построены, станут ветеринарная клиника и стационар для поступающих животных. Затем начнут перевозить животных.

Центр "Велес" функционирует уже 14 лет и расположен в поселке Рапполово. Животных сюда привозят со всей России. Из-за высокой скорости поступления новых животных и низкой смертности возникает проблема скученности. Однако животные хорошо приспособлены к холоду и имеют густой подшерсток.

В конце года в "Велес" поступили трое маленьких львят, состояние которых было критическим. Благодаря усилиям главного ветеринарного врача центра, львята выздоровели, хотя у одного из них обнаружили эпилепсию.

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Фото: ВКонтакте / РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным