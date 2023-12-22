Самец неясыти Вася попал на видео в Ленинградском зоопарке

Сотрудники зверинца отметили, красота пернатого видна при любом ракурсе.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка показала видео с самцом серой неясыти. Сотрудники зверинца отметили, красота пернатого видна при любом ракурсе.

Птице 21 год, и, по словам смотрителей, он прекрасно ладит со всеми сотрудниками отдела, сидит на руках и позволяет погладить себя.

В сообщении к видео говорится, что Вася очень спокойный, поэтому его часто брали с собой на лекции для демонстрации животных.

Ранее петербуржцам показали самку андского кондора Еву из Ленинградского зоопарка.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка