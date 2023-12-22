Петербуржцам показали самку андского кондора Еву из Ленинградского зоопарка

Ева живет в Ленинградском зоопарке уже 50 лет.

Жителям Петербурга показали видео с самкой андского кондора Евой. Ролик разместили в tg-канале Ленинградского зоопарка 10 марта.

Ева живет в Ленинградском зоопарке уже 50 лет. За это время она стала мамой 17 птенцов, многие из которых были отправлены в зоопарки России, Бельгии, Франции, ОАЭ и других стран.

Эти птицы являются самыми крупными из всех современных. Размах их крыльев может быть больше 3 метров. Ноги кондора выглядят скромно из-за небольших когтей, они не приспособлены к захвату добычи.

Поэтому эпизод из романа Жюля Верна "Дети капитана Гранта", когда кондор уносит мальчика, объясняется только богатой фантазией автора. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцам показали белоруких гиббонов, играющих в "догонялки".

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк