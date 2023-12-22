Петербуржцам показали белоруких гиббонов, играющих в "догонялки"

Судя по видео, младший брат семейства Одиссей наблюдает за сестрами, которые резво прыгают по ветках и канатам.

Жителям Петербурга показали резвящееся семейство белоруких гиббонов. Кадрами озорных приматов поделились в пресс-службе Ленинградского зоопарка 7 марта.

Судя по видео, младший брат семейства Одиссей наблюдает за сестрами, которые резво прыгают по ветках и канатам. Пока Элина и Афина играют в "догонялки", он пытается повторить за ними. Однако заботливая мама Габина пока не отпускает сына ни на шаг.

Напомним, Одиссей появился на свет в мае 2023 года у 29-летнего самца Персея и 18-летней самки Габины. Они стали родителями в пятый раз.

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка