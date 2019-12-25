Маленький белорукий гиббон в Ленинградском зоопарке получил имя Одиссей

Имя для малыша выбрали с помощью конкурса: из 635 предложенных вариантов киперы остановились на имени Одиссей. Об этом сообщили в социальных сетях Ленинградского зоопарка.
Конкурс на выбор имени для детеныша проводился в онлайн формате. Посетители зоопарка предложили множество вариантов греческих имен. Шесть победителей конкурса получат призы в виде двух бесплатных билетов в зоопарк.
Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке показали осенние будни львов Адама и Таисии.
Фото: Ленинградский зоопарк
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все