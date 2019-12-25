Маленький белорукий гиббон в Ленинградском зоопарке получил имя Одиссей

У пары белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке еще в мае родился детеныш.

Имя для малыша выбрали с помощью конкурса: из 635 предложенных вариантов киперы остановились на имени Одиссей. Об этом сообщили в социальных сетях Ленинградского зоопарка.

Конкурс на выбор имени для детеныша проводился в онлайн формате. Посетители зоопарка предложили множество вариантов греческих имен. Шесть победителей конкурса получат призы в виде двух бесплатных билетов в зоопарк.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке показали осенние будни львов Адама и Таисии.

Фото: Ленинградский зоопарк