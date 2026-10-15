В Ленинградском зоопарке у семьи львинохвостых макак родился детеныш

В Ленинградском зоопарке 17 сентября пополнилось семейство львинохвостых макак Мули и Дамана. Пол детеныша пока неизвестен, сообщило учреждение 15 октября.
Новорожденный осваивает самое безопасное место на свете – мамины объятия: малыши с первых дней жизни крепко цепляются за шерсть родительницы и передвигаются таким образом. Подобное поведение характерно для многих приматов.
Тесный контакт не только обеспечивает безопасность, но и помогает детенышу сохранять тепло, регулярно питаться молоком и постепенно знакомиться с окружающим миром.
Пресс-служба зоопарка Петербурга
Детеныш хорошо ест и набирается сил, а мама отлично справляется со своими обязанностями.
Ранее в зоопарке рассказали, как кенгуру Беннетта проводят осень.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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