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В Ленинградском зоопарке у семьи львинохвостых макак родился детеныш

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Пол малыша пока неизвестен.

В Ленинградском зоопарке 17 сентября пополнилось семейство львинохвостых макак Мули и Дамана. Пол детеныша пока неизвестен, сообщило учреждение 15 октября. 

Новорожденный осваивает самое безопасное место на свете – мамины объятия: малыши с первых дней жизни крепко цепляются за шерсть родительницы и передвигаются таким образом. Подобное поведение характерно для многих приматов. 

Тесный контакт не только обеспечивает безопасность, но и помогает детенышу сохранять тепло, регулярно питаться молоком и постепенно знакомиться с окружающим миром. 

Пресс-служба зоопарка Петербурга

Детеныш хорошо ест и набирается сил, а мама отлично справляется со своими обязанностями. 

Ранее в зоопарке рассказали, как кенгуру Беннетта проводят осень.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, приматы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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