В Ленинградском зоопарке у семьи львинохвостых макак родился детеныш

Пол малыша пока неизвестен.

В Ленинградском зоопарке 17 сентября пополнилось семейство львинохвостых макак Мули и Дамана. Пол детеныша пока неизвестен, сообщило учреждение 15 октября.

Новорожденный осваивает самое безопасное место на свете – мамины объятия: малыши с первых дней жизни крепко цепляются за шерсть родительницы и передвигаются таким образом. Подобное поведение характерно для многих приматов.

Тесный контакт не только обеспечивает безопасность, но и помогает детенышу сохранять тепло, регулярно питаться молоком и постепенно знакомиться с окружающим миром. Пресс-служба зоопарка Петербурга

Детеныш хорошо ест и набирается сил, а мама отлично справляется со своими обязанностями.

Ранее в зоопарке рассказали, как кенгуру Беннетта проводят осень.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка