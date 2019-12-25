Ленинградский зоопарк будет закрыт на санитарный день 9 ноября

В Ленинградском зоопарке в понедельник, 9 ноября, пройдет санитарный день. По этой причине учреждение будет закрыто для посетителей.
Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании визита.
Пресс-служба зоопарка Петербурга
Жителей и гостей города ждут в другие дни: зоопарк работает с 10:00 до 20:00, а кассы и вход закрываются на час раньше – в 19:00.
Ранее на Piter.TV: в Ленинградском зоопарке у семьи львинохвостых макак родился детеныш. Пол малыша пока неизвестен. Он хорошо ест и набирается сил, а мама отлично справляется со своими обязанностями. Тесный контакт обеспечивает безопасность и помогает новорожденному сохранять тепло.
Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все