  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ленинградский зоопарк будет закрыт на санитарный день 9 ноября
Сегодня, 15:48
177
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Ленинградский зоопарк будет закрыт на санитарный день 9 ноября

0 0

Жителей и гостей города ждут в другие дни: учреждение работает с 10:00 до 20:00.

В Ленинградском зоопарке в понедельник, 9 ноября, пройдет санитарный день. По этой причине учреждение будет закрыто для посетителей. 

Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании визита. 

Пресс-служба зоопарка Петербурга

Жителей и гостей города ждут в другие дни: зоопарк работает с 10:00 до 20:00, а кассы и вход закрываются на час раньше – в 19:00. 

Ранее на Piter.TV: в Ленинградском зоопарке у семьи львинохвостых макак родился детеныш. Пол малыша пока неизвестен. Он хорошо ест и набирается сил, а мама отлично справляется со своими обязанностями. Тесный контакт обеспечивает безопасность и помогает новорожденному сохранять тепло. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, санитарный день
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии