Ленинградский зоопарк будет закрыт на санитарный день 9 ноября

Жителей и гостей города ждут в другие дни: учреждение работает с 10:00 до 20:00.

В Ленинградском зоопарке в понедельник, 9 ноября, пройдет санитарный день. По этой причине учреждение будет закрыто для посетителей.

Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании визита. Пресс-служба зоопарка Петербурга

Жителей и гостей города ждут в другие дни: зоопарк работает с 10:00 до 20:00, а кассы и вход закрываются на час раньше – в 19:00.

Ранее на Piter.TV: в Ленинградском зоопарке у семьи львинохвостых макак родился детеныш. Пол малыша пока неизвестен. Он хорошо ест и набирается сил, а мама отлично справляется со своими обязанностями. Тесный контакт обеспечивает безопасность и помогает новорожденному сохранять тепло.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка