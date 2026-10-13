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В Ленинградском зоопарке рассказали, как кенгуру Беннетта проводят осень

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Во-первых, эти животные греются в лучах пока немного теплого солнца.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали, как проводят свою осень кенгуру Беннетта. 

Во-первых, эти животные греются в лучах пока немного теплого солнца. Также они исследуют вольер в поисках хрустящих угощений и устраивают неспешные прогулки после завтрака. А еще кенгуру любят быть в кругу семьи на свежем воздухе. 

Берем на заметку рецепт идеального октября от наших кенгуру Беннетта и не прячемся дома, а ищем в этом времени года свои маленькие радости! 

Пресс-служба зоопарка Петербурга 

Ранее зоопарк показал осенний вольер кондора Евы. Купол, в котором обитает птица, вспыхивает багряными красками: девичий виноград постепенно меняет зелень на густые красные оттенки.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, осень
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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