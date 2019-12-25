Петербург 6 ноября окажется на границе атмосферных вихрей, из-за чего похолодает

Жителей Северной столицы ждет облачная с прояснениями погода.

Синоптическая ситуация в Петербурге в пятницу, 6 ноября, будет формироваться под влиянием барического гребня с запада. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем tg-канале.

Жителей Северной столицы ждет облачная с прояснениями погода, обойдется без дождей, однако заметно похолодает. На востоке области все еще останется тыловая часть уходящего циклона, и там вероятны кратковременные осадки в смешанной фазе.

Температура воздуха в городе +3…+5 градусов, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 766 миллиметров рт. ст., что выше нормы.

В субботу, 7 ноября, тоже без осадков, ночью 0…-2 градуса, днем +4…+6 градусов.

Ранее на Piter.TV: петербуржцев ждут прохладные и солнечные дни. Пока сохранятся перепады температуры и атмосферного давления.

Фото: Piter.TV