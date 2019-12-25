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Петербуржцев ждут прохладные и солнечные дни
Сегодня, 10:58
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Петербуржцев ждут прохладные и солнечные дни

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В предстоящие сутки ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе в ближайшие дни. Пока сохранятся перепады температуры и атмосферного давления. 

Накануне Северная столица находилась в холоде: был отмечен первый минус этого сезона, сегодня снова пришло тепло. А 6 ноября вновь воздух прогреется только до +3…+4 градусов, 7 ноября температура составит до +5 градусов. 

Вместе с начинающимся сегодня похолоданием атмосферное давление тоже будет интенсивно расти, и погоду вместо тыла циклона начнет определять восточная периферия антициклона. 

Александр Колесов, синоптик 

В предстоящие сутки ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, подует ветер северо-западного направления. При этом будет чаще появляться солнце. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ноябрь, погода
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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