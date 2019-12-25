Петербуржцев ждут прохладные и солнечные дни

В предстоящие сутки ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе в ближайшие дни. Пока сохранятся перепады температуры и атмосферного давления.

Накануне Северная столица находилась в холоде: был отмечен первый минус этого сезона, сегодня снова пришло тепло. А 6 ноября вновь воздух прогреется только до +3…+4 градусов, 7 ноября температура составит до +5 градусов.

Вместе с начинающимся сегодня похолоданием атмосферное давление тоже будет интенсивно расти, и погоду вместо тыла циклона начнет определять восточная периферия антициклона. Александр Колесов, синоптик

В предстоящие сутки ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, подует ветер северо-западного направления. При этом будет чаще появляться солнце.

Фото: Piter.TV