Героями постановки станут порядка 20 персонажей из пяти известных мультфильмов.

Создатель телешоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский представит новый проект в Северной столице. Речь идет о семейном спектакле "Живые краски". Премьера состоится на новогодних каникулах, с 29 декабря по 4 января, пишет "Петербургский дневник" 25 ноября.

Героями постановки станут порядка 20 персонажей из пяти мультфильмов: "Буба", "Ми-ми-мишки", "Сказочный патруль" и других. По сюжету Дед Мороз приносит художнику живые краски, и все нарисованное оживает. Вместе с положительными образами предстает и антигерой, затаивший обиду на Мультимир.

В шоу примут участие свыше 75 артистов, действие будет переходить из зала на сцену каждые 10 минут. Команда создавала работу больше восьми месяцев, а новые спецэффекты Сергей Нетиевский искал на технических выставках в Европе и Азии.

Ранее мы рассказывали о том, что световые фонтаны вновь украсят Петербург к Новому году.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия