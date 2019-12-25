Зрители постановки по произведению Майкла Фрейна заглянут за кулисы театра и увидят, что там происходит во время репетиций. Это классическая комедия положений, где все идет не по плану.
В центре сюжета – актерская труппа, которая за несколько часов до премьеры репетирует бездарную пьеску. В первую очередь артистам надо прорекламировать спонсора – производителя консервированных сардин.
В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.
Фото: пресс-служба Театра эстрады имени Аркадия Райкина
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