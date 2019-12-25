Спектакль покажут 27 ноября в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Зрители постановки по произведению Майкла Фрейна заглянут за кулисы театра и увидят, что там происходит во время репетиций. Это классическая комедия положений, где все идет не по плану.

В центре сюжета – актерская труппа, которая за несколько часов до премьеры репетирует бездарную пьеску. В первую очередь артистам надо прорекламировать спонсора – производителя консервированных сардин.

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Фото: пресс-служба Театра эстрады имени Аркадия Райкина