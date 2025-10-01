Мужчина больше полугода передавал в соцсетях запрещённые фото и видео.

Петербургские правоохранители задержали мужчину по подозрению в распространении порнографических материалов с несовершеннолетними. Об этом сообщила ГУ МВД России по г. СПб и Ленинградской области.

По данным ведомства, 42‑летнего жителя Воркуты подозревают в распространении порнографических изображений и видеоматериалов с участием несовершеннолетних. Задержание подозреваемого проходило у дома 57 по Ленинскому проспекту.

Предварительно установлено, что в период с 25 июня 2025 года по 26 января 2026 года житель Петербурга, используя аккаунт в одной из социальных сетей, передал неустановленному лицу запрещенные материалы.

В ходе обыска по месту проживания фигуранта правоохранители изъяли два телефона, два ноутбука и жёсткий диск. На устройствах обнаружены фото‑ и видеофайлы порнографического характера.

Следователи возбудил уголовное дело по пункту "г" части 2 статьи 242.1 УК РФ. Подозреваемого задержали.

Ранее мы сообщали, что петербургская полиция задержала находящегося в международном розыске создателя детского порно.

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области