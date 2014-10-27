Петербургская полиция задержала находящегося в международном розыске создателя детского порно

Иностранец, родившийся в одной из стран Центральной Азии, был задержан на улице Лени Голикова.

Правоохранительными органами Петербурга совместно с представителями Интерпола арестован гражданин, разыскиваемый международными службами за производство детской порнографии. Эта информация официально подтверждена пресс-службой ГУ МВД РФ по городу.

Иностранец, родившийся в одной из стран Центральной Азии, был задержан на улице Лени Голикова. Согласно собранным материалам следствия, этот человек в период с июля по август 2022 года совершил серию преступлений сексуального характера над ребёнком на территории государства Балтии, снимая эпизоды происходящего на видеокамеру с целью последующего распространения материалов порнографического характера.

Мужчина находится под стражей в отделении полиции, впоследствии он будет экстрадирован государству, инициировавшему международный розыск.

Фото: Piter.TV