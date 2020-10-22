Житель Новосибирской области подозревается в совершении противоправных действий в отношении школьниц из Петербурга

Расследование инцидента продолжается, проверяются факты возможных иных эпизодов противоправной деятельности обвиняемого.

Сотрудники отдела уголовного розыска Главного управления МВД России задержали 8 декабря в Новосибирске 36-летнего гражданина, подозреваемого в преступных действиях в отношении детей. Информация поступила в рамках служебной командировки полицейских в Новосибирск, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Следствие располагает информацией, что задержанный использовал мессенджеры для совершения преступлений в отношении двух жительниц Санкт-Петербурга в возрасте девяти и десяти лет. В связи с выявленными преступлениями возбуждены уголовные дела по статье 132 Уголовного кодекса РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

Во время обыска по месту жительства подозреваемого полиция обнаружила ноутбук и смартфон, содержащие детскую порнографию, а также десятки переписок с несовершеннолетними пользователями в разных чатах социальных сетей. Задержанного доставили обратно в Петербург и заключили под стражу в порядке статьи 91 УПК РФ.

Расследование инцидента продолжается, проверяются факты возможных иных эпизодов противоправной деятельности обвиняемого.

