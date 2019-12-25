В Петербурге задержаны подозреваемые в убийстве гражданина стран Восточной Азии в 2003 году

Обвиняемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Совместная работа сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Центра "Э" ГУ МВД РЦ по Петербургу и Ленобласти позволила установить обстоятельства убийства, произошедшего 22 года назад, ссобщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что 14 декабря 2003 года в одном из дворов дома №18 на улице Марата в Петербурге был найден труп мужчины, уроженца одной из азиатских республик, получивший множественные колото-резаные раны. Тогда по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("убийство"), однако быстро раскрыть преступление не удалось.

Благодаря длительным усилиям полицейских удалось восстановить картину происшедшего. Выяснилось, что убийством руководил мотив национальной нетерпимости и виновником его являлась группа националистов, действовавшая в Петербурге в начале нулевых годов. Определена личность и обнаружено местонахождение одного из активных участников группировки, принимавшего непосредственное участие в убийстве иностранца. Им оказался 42-летний петербуржец, работающий бригадиром ремонтных работ железнодорожного полотна.

Операция по задержанию прошла успешно: 3 декабря 2025 года фигурант был арестован сотрудниками правоохранительных органов по месту своего проживания. Обвиняемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

