Неадекват кидался на людей с ножом в магазине на Светлановском
Сегодня, 10:14
lizapoluda

Задержанный доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен административный по ст.20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство").

Сообщение о нападении в магазине на севере Петербурга поступило полицейским утром 3 декабря. Сотрудник торговой точки, расположенной по адресу: Светлановский проспект, дом 62, информировал стражей порядка, что  вооружённый ножом мужчина бросается на людей и пытается похитить товары. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно провели розыскные мероприятия и вскоре задержали подозреваемого, которым оказался безработный 32-летний местный житель Калининского района. 

Задержанный доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен административный по ст.20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство").  Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что задержан еще один петербуржец, подозреваемый в поножовщине на Гончарной.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

