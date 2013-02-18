Задержан еще один петербуржец, подозреваемый в поножовщине на Гончарной

Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Утром 1 декабря, примерно в 6:00, полиция Центрального района получила информацию о нанесении мужчине ножевого ранения возле дома №3 на Гончарной улице, рядом с заведением фаст-фуда. Приехавшие сотрудники обнаружили мужчину 49 лет с колото-резаной раной брюшной полости, который впоследствии был отправлен в медицинское учреждение. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

На месте инцидента были задержаны два человека, возраст которых составляет 32 и 48 лет. Они доставлены в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Возбуждено уголовное дело согласно части 2 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Вечером следующего дня, 2 декабря, в 18:50, недалеко от дома №62 на проспекте Энергетиков сотрудниками оперативного подразделения в результате проведенной операции был арестован подозреваемый в данном преступлении — ранее осужденный 30-летний петербуржец обвиняемый в нанесении семи ударов ножом в область живота потерпевшего.

Задержанный находится в отделении полиции. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти