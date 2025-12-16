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Эта неделя в Петербурге будет дождливой
Сегодня, 10:54
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Эта неделя в Петербурге будет дождливой

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В связи с таким прогнозом немного похолодает.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается на этой неделе в Северной столице. Синоптическую ситуацию сформирует обширная барическая депрессия. 

Дождей будет много: это и просто дожди, и ливни с грозами. В связи с таким прогнозом немного похолодает. 

Так что уже с завтрашнего дня температура воздуха в Петербурге станет немного ниже нормы, а на сегодняшний день норма уже повысилась. Но начало недели в нашем регионе еще теплое, температура воздуха выше +20 градусов. 

Александр Колесов, синоптик 

Наиболее прохладными ожидаются среда и четверг, подует ветер со скоростью 8-13 м/с. Восстановятся температурные показатели к выходным. Циклон уйдет на восток, унеся осадки. 

Ранее на Piter.TV: петербуржцам рассказали об истории наводнений в городе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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